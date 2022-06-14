شكرا لقرائتكم خبر عن استياء بين لاعبى الترسانة بسبب الخصومات المفروضة نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الاستياء سادت على لاعبى الترسانة؛ بسبب الخصومات التي أقرها مجلس إدارة النادى، برئاسة طارق سعيد، على اللاعبين بعد انتهاء الموسم وضياع حلم الصعود وبفارق كبير عن الداخلية المتصدر والذى عاد للأضواء مجددا .

وتعود القصة إلى أنه وطبقا للائحة المالية الموقَّعة على اللاعبين منذ بداية الموسم أنه تم خصم 30% من مستحقات اللاعبين عبارة عن 20% كخصم بعد ضياع حلم الصعود و10% كنسبة مشاركة .

وقد استشاط اللاعبون غضبا، ودخلوا في أزمة مع محمد فؤاد، مدير الكرة بالنادى، خاصة أن الـ10% تم خصمها من جميع اللاعبين، في ظل أنها من المفترض أنها تفرض على الذين لم يحققوا نسبة المشاركة، وهو ما جعل بعض اللاعبين يدخلون في حالة من النقاش مع مدير الكرة؛ لمعرفة الأسباب وراء خصمها .

ومن ضمن الأسماء التي اشتكت من الخصم محمد الفيل، الذى تعاقد معه النادى خلال فترة الانتقالات الشتوية، وخاض جميع المباريات، وأحرز أكثر من 8 أهداف، والكاميرونى ماندوجا الذى شارك من بداية الموسم، ومحمد سمارة ومحمد ناجح ومؤمن جابر حارس المرمى، وغيرهم من اللاعبين الذين اشتكوا من سوء المعاملة.