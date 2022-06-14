شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة كوريا الجنوبية اليوم.. اعرف وديات منتخب مصر فى شهر يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام منتخب كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت كوريا الجنوبية، على استاد كأس العالم سول، في إطار استعدادات الأخير لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، فى ثالث مباريات المنتخب تحت قيادة إيهاب جلال.

وستكون مواجهة مصر مع كوريا هى الرابعة للمنتخب التى يخوضها فى شهر يونيو بشكل ودى منذ فترة كبيرة، حيث لعب 3 مباريات من قبل، وجاءت كالتالى:

مصر 5/ 1 البرازيل "2 يونيو"

مصر 0/ 2 تشيلي "6 يونيو"

مصر 2 /2 باراجواي "10 يونيو"