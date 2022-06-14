شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف سمير هاشم بالإشراف على بعثة الأثقال فى دورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف محمد عبد المقصود، رئيس اتحاد رفع الأثقال، عن تكليف أحمد سمير هاشم، أمين الصندوق، بالإشراف على الفراعنة فى دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بالجزائر.

يشارك 5 لاعبين على صعيد الرجال من مصر فى منافسات رفع الأثقال بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، المحدد لها الفترة من 25 يونيو الجارى وحتى 5 يوليو المقبل.

وتضم قائمة اللاعبين الرجال كلا من: أحمد عبد الغنى وأحمد عاشور وأحمد عبد العزيز وكريم كحلة وأحمد عماد، بينما يشارك على صعيد السيدات، نعمة سعيد وبسمة عماد وروفيد فتحى، فى غياب سارة سمير فى ظل إلغاء ميزان 81 كجم.

وتستهدف اللجنة الأولمبية المصرية الحصول على أكثر من 30 ميدالية متنوعة خلال المشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط، المقرر إقامتها فى مدينة وهران بالجزائر.

واستقرت اللجنة الأولمبية المصرية على المشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط، بـ180 لاعبا ولاعبة يمثلون 24 اتحادا رياضيا.

ومن المنتظر أن تعلن اللجنة الأولمبية فى بيان رسمى عن عدد البعثة الرسمية المشاركة فى دورة البحر المتوسط، كما تكشف عن عدد الميداليات المتوقع الحصول عليها.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب قد عقدت اجتماع مجلس إدارة مؤخرا، لمناقشة العديد من الملفات، وأهمها اعتماد الألعاب التى ستشارك فى دورة ألعاب البحر المتوسط.

وكانت اللجنة الأولمبية قد أعلنت عن مشاركة مصر فى دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر، وذلك فى ضوء حرص الدولة المصرية على المشاركة الواسعة فى مختلف المحافل الدولية، ومواصلة تحقيق الإنجازات الرياضية التى تشهدها الدولة خلال الآونة الراهنة.