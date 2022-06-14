إيسترن كومباني يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة الأهلي

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القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق إيسترن كومباني، بقيادة علاء عبد العال، معسكرا مغلقا، اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الأهلي، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها في 15 يونيو الجاري.

وقرر علاء عبد العال الدخول في معسكر مغلق من أجل مزيد من التركيز قبل المواجهة المهمة أمام الأهلى، ومحاولة الخروج بنتيجة إيجابية للخروج من الوضع الصعب الذي يعيشه الفريق باحتلاله المركز الأخير في ترتيب الجدول.

ويحتل إيسترن كومبانى المركز الأخير في ترتيب جدول الدورى برصيد 13 نقطة، حصدها من 20 مباراة، حقق الفوز فى 2، وتعادل فى 7، وخسر 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 15 هدفا، واستقبلت شباكه 34 هدفا.

وفي سياق متصل، أرسلت إدارة نادي إيسترن كومباني، خطابا رسميا لرابطة الأندية المحترفة يؤكد خلاله التزام النادى بعدم إشراك المدافع الفلسطيني محمد صالح أمام الأهلى في المباراة المقرر بينهما الأربعاء المقبل.

وأوضح مسئولو إيسترن كومباني في الخطاب أنهم ملتزمون بما نص عليه خطاب تأجيل مباراتهم أمام الأهلى ولعبها بدون اللاعبين الدوليين، وهو ما يؤكد أن المدافع الفلسطيني محمد صالح لن يخوض المباراة بعد مشاركته مع منتخب فلسطين في التصفيات الآسيوية.