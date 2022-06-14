شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين يحلمون بالظهور الأول لهم فى مباراة مصر وكوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض اليوم الثلاثاء، منتخب مصر مباراة ودية أمام منتخب كوريا الجنوبية على استاد كأس العالم سول، في إطار استعدادات الأخير لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساء بتوقيت كوريا الجنوبية.

ويحلم 3 لاعبين بالمشاركة الأولى مع المنتخب الوطنى أمام كوريا الجنوبية، وهم كل من: أحمد حمدى المحترف في مونتريال الكندى ومحمود جاد حارس نادى إنبى، حيث لم تسبق لهما المشاركة بقميص المنتخب الأول، بالإضافة إلى المنضم حديثا مصطفى شلبى، لاعب نادي إنبي، الذي ينضم لأول مرة بعد الإصابات الكثيرة التي ضربت لاعبى المنتخب.

يدخل منتخب مصر المباراة وسط أجواء صعبة؛ بسبب الغيابات والإصابات، فهناك 10 لاعبين أساسيين يفتقدهم المنتخب، هم: أحمد حجازي ومحمد عبد المنعم وأحمد فتوح ومحمد النني ومحمد صلاح وحمدي فتحي وإمام عاشور ومحمود تريزيجيه وعمر مرموش ومحمود علاء.

والتشكيل الأقرب للفراعنة اليوم، هو: محمد الشناوى في حراسة المرمى، ومحمود الونش وياسر إبراهيم وعمر جابر وعمر كمال في الدفاع، وعمرو السولية ومهند لاشين وافشة في الوسط، وأحمد سيد زيزو و أحمد رفعت و مصطفي محمد في الهجوم.