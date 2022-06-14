شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يجتمع اليوم لحسم تفاصيل مباراة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اليوم اتحاد كرة السلة اجتماعا لمناقشة تفاصيل مباراة السوبر، التى تحسم البطل هذا الموسم، والمقرر أن تجمع بين بطلى الدورى السوبر وكأس مصر.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة موعد المباراة وتحديد طرفيها، خاصة أن الأهلى توج ببطولتى الدورى والكأس هذا الموسم، على أن يتم خلال الجلسة حسم الطرف الآخر أمام الأهلى، سواء وصيف الدورى السوبر، أو وصيف الكأس.

وتشير الدلائل إلى أن الطرف الثانى فى مباراة السوبر هو فريق الاتحاد السكندرى، خاصة أنه وصيف السوبر والكأس، وتحديد من يشارك سواء وصيف الدورى أو الكأس فى حالة اعتذار الاتحاد عن المشاركة.

كما أنه من المتوقع إقامة المباراة بعد ارتباطات المنتخب بالمشاركة فى مراحل التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

الأهلى توج بلقب دورى السوبر بعد التغلب على الاتحاد السكندري بنتيجة 88/75 فى المباراة الفاصلة التى جمعت الفريقين بصالة حسن مصطفى بأكتوبر، وكأس مصر والتي توج بها على حساب الاتحاد السكندرى أيضا.