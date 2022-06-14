شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس تكريم موسيماني بعد فسخ التعاقد بالتراضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو النادي الأهلي تنظيم حفل تكريم للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للفريق الأحمر، بعد قرار فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي، والاكتفاء بالفترة التي قضاها في تدريب الأهلي لمدة 20 شهرا.

وتبحث إدارة الأهلي تنظيم تكريم لموسيماني يليق بحجم الإنجازات التي حققها مع النسور الحمر منذ توليه المهمة في أكتوبر لعام 2020، حيث قاد الأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا مرتين وكأس مصر وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين.

جدير بالذكر أن إدارة الأهلي تحرص على تكريم المدربين بعد انتهاء ارتباطهم مع النادي مثلما حدث مع أكثر من مدرب، أبرزهم مارتن لاسارتي وباتريس كارتيرون.

ووجهت إدارة النادي الأهلي الشكر للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد فسخ التعاقد بالتراضي، وفى ضوء احترام متبادل بين الطرفين.

وجاء فى بيان النادى الأهلى أن محمود الخطيب رئيس النادي كان قد اجتمع مع شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة ياسين منصور، وبحضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، ولجنة التخطيط، لمناقشة موقف بيتسو موسيماني، وبإجماع الآراء تم الاتفاق على التمسك باستمراره في مهمته حرصًا على استقرار الفريق، ونظرًا لما حققه من نجاحات مع الفريق، لكن موسيماني خلال الاجتماع الذي جرى معه طلب عدم الاستمرار، وأنه يريد الاكتفاء بالفترة الماضية.. وبعد مناقشة الموقف كاملًا وبالإجماع، تم احترام رغبة بيتسو موسيماني.. وتوجيه الشكر له وعلى كل ما قدمه للنادي، وجرى فسخ التعاقد في أجواء ودية بين الطرفين.