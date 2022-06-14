شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسابق الزمن للتعاقد مع مدرب أجنبي قبل القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن، من أجل التعاقد مع مدير فني أجنبي، يتولى قيادة الفريق الأحمر في مباراة القمة ضد الزمالك يوم 19 يونيو الجاري ضمن منافسات الدوري، بعد فسخ التعاقد مع بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق، بالتراضي.

ويدرس مسئولو النادي الأهلي عددا من السير الذاتية الخاصة بمدربين أجانب في الوقت الحالي من أجل الاستقرار على مدير فني أجنبي جديد، وفي حال الاستقرار على مدرب جديد سيتم الاتفاق معه على أن يقود الفريق الأحمر في مباراة القمة المقبلة ضد الزمالك.

وتلقى مسئولو النادي الأهلي عددا كبيرا من السير الذاتية الخاصة بمدربين أجانب من أجل تولي القيادة الفنية للفريق الأحمر.

وفي حال التعاقد مع المدرب الأجنبي قبل لقاء القمة سيتولى مسئولية القيادة الفنية في مباراة الزمالك، أو يتم إسناد القيادة الفنية لسامي قمصان حال تأخر الاتفاق مع مدرب أجنبي جديد.