شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فرق دور الـ16 بطولة كأس مصر بعد تأهل الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اكتمل دور الـ16 لمسابقة كأس مصر في نسختها الحالية بتأهل الزمالك على حساب الداخلية في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين على استاد القاهرة في ختام منافسات دور الـ32 من المسابقة.

وبات أطراف دور الـ16 في كأس مصر كالتالي: الزمالك والمقاولون العرب وإنبي وكفر الشيخ والجونة والإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا وإيسترن كومباني وطلائع الجيش والبنك الأهلي والمقاصة وبيراميدز والمصري ومنتخب السويس وسموحة والاهلي.

وكانت مباراة الداخلية هي المباراة رقم 13 على رأس القيادة الفنية للفريق الأبيض، وذلك منذ توليه المسؤولية الفنية خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون والذي رحل في وقت سابق لتراجع النتائج، ونجح فيريرا منذ توليه مسئولية الزمالك في حصد 7 انتصارات، فيما تعادل في 3 مباريات وخسر في 3 لقاءات أخرى.

وكان عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، قد أعلن من قبل أن قرعة دور الـ32 لمسابقة كأس مصر موسم 2021-2022 أقيمت للمرة الأولى بشكل فردي، مشيرا إلى أن هناك قرعة خاصة بدور الـ16 للمسابقة، وكذلك باقي الأدوار الإقصائية بالمسابقة حتى نصف النهائي.