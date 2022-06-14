شكرا لقرائتكم خبر عن محامي عبد الله السعيد: لم يتم تغريم الأهلي بسبب قائد بيراميدز.. والقضية عالقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المستشار هاني زهران، محامي عبد الله السعيد، قائد لفريق الأول بنادي بيراميدز، آخر مستجدات أزمة اللاعب مع ناديه السابق الأهلي، على خلفية رحيله للقلعة الحمراء قبل أعوام.

وقال زهران، في تصريحات لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدي البلد: "لم يتم تغريم الأهلي لصالح عبد الله السعيد حتى الآن، مؤكدًا أن عبد الله انتقل لصفوف فريق بيراميدز انتقال حر بعد فسخ عقده مع فريق أهلي جدة السعودي وليس بيع نهائي أو على سبيل الإعارة".

وأضاف المستشار القانوني: "لو كان عبد الله السعيد انتقل إلى نادي بيراميدز على سبيل الإعارة أو البيع النهائي كان يحق للأهلي الحصول على المبلغ، لكن اللاعب فسخ تعاقده مع أهلي جدة بالتراضي، وانتقل إلى صفوف بيراميدز في صفقة انتقال حر، والدليل على هذا صحة الإجراءات، وأن اتحاد كرة وافق على قيد عبد الله السعيد مع بيراميدز، وشارك أمام الأهلي في المباراة الأولى له".

وتابع: "الأهلي لم يتبع الإجراءات القانونية التي تمنع عبد الله السعيد من اللعب في مصر، موضحًا أن المحكمة الرياضية الدولية عقدت جلسة بداية مارس الماضي عن أزمة اللاعب وناديه السابق".

واستطرد: "لجأنا إلى كاف لطلب دعوى موضوعية ببطلان حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وكان ضدنا في الدعوى اللجنة الأولمبية ومركز التسوية والتحكيم والنادي الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم".

وأردف: "النادي الأهلي طلب تعليق نظر الدعوى لحين تقديم استئناف أمام المحكمة الفيدرالية بسويسرا، مؤكدًا أن يوم 9 يونيو كان آخر يوم للرد على طلب النادي الأهلي في التعليق وتم الرد".

واختتم هاني زهران حديثه قائلا: "لدينا طلبات تخص عبد الله السعيد وحقوقه في أزمته مع الأهلي، مؤكدًا أن القصة عالقة حتى الآن، والأمر بيد كاف وليس المحكمة الدولية كاس".