شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونياس يكثف الدروس الخصوصية لمهاجمي بيراميدز قبل انتهاء التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كثف اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، الدروس الخصوصية لمهاجمي الفريق؛ من أجل تطوير أدائهم قبل انتهاء فترة التوقف والعودة لاستئناف مسابقة الدورى الممتاز وبطولتي كأس مصر.

وحرص تاكيس جونياس على منح مهاجمي الفريق بعض التعليمات في كيفية التحرك أمام مرمي الخصم، والتسديد من مسافات قريبة وبعيدة، كما منحهم تعليمات في كيفية إنهاء الهجمات، خاصة أن بيراميدز يعاني من عقم تهديفي فى الفترة الماضية، رغم سيطرته واستحواذه على معظم مجريات المباريات.

ومن المقرر أن يخوض بيراميدز مباراة ودية جديدة أمام نظيره نادي البنك الأهلي، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف الدوري والكأس عقب انتهاء التوقف الدولي الحالي، وتقام المباراة في السادسة من مساء الأربعاء المقبل على استاد الدفاع الجوي.

ويستعد بيراميدز للعودة واستئناف الدوري بداية من يوم 22 يونيو الجاري بمواجهة إيسترن كومباني، قبل مواجهة الأهلي يوم 26 من نفس الشهر في إطار بطولة كأس مصر بنسختها القديمة.

يذكر أن بيراميدز خاص خلال فترة التوقف الحالي مباراة ودية في مدينة جدة أمام الاتحاد السعودي، حقق فيها بيراميدز الفوز بهدف دون مقابل سجله المدافع أسامة جلال.