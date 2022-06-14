شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى كوريا لـ"الخليج 365": كوريون يشترون أعلام وقمصان منتخب مصر لتشجيعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد عبد الرحمن، سفير مصر في كوريا الجنوبية، إن المنتخب الوطني يعيش أجواء جيدة ومعنوياته مرتفعة لمواجهة كوريا.

وأضاف السفير، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك كوريين اشتروا تي شيرتات وأعلام منتخب مصر لدعم الفراعنة أمام منتخب بلادهم.

وتابع السفير المصري في كوريا الجنوبية: "تحدثت مع إيهاب جلال ولديه تركيز كبير للفوز بالمباراة وتقديم كرة قدم جميلة".

واستطرد: "كوريا اختارت مصر؛ لأنها مدرسة كروية تشبه غانا التي تقع معها في مجموعة المونديال".

واختتم سفير مصر في كوريا الجنوبية، قائلا: محمد صلاح سفير للكرة المصرية، والجماهير كانت تنتظره لمتابعة مباراة كورية مصرية بنكهة إنجليزية بين صلاح وسون.