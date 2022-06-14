شكرا لقرائتكم خبر عن سيد معوض: الأهلي مُطالب بالتعاقد مع مدرب من الطراز الرفيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد سيد معوض، نجم الكرة المصرية الأسبق، أن إدارة النادي الأهلي مطالبة بالتعاقد مع مدرب من الطراز الرفيع لخلافة موسيماني.

وقال سيد معوض، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة، موسيماني مدرب جيد جدا، وقاد النادي الأهلي للوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا 3 مرات متتالية، وهيتكتب في تاريخ النادي أنه تمكن من الوصول إلى العديد من النهائيات وحصد العديد من البطولات.

وأضاف معوض، وأيضًا سيكتب في تاريخ موسيماني بعض الأمور السلبية، مثل تهميشه بعض اللاعبين والإصرار على الاعتماد على آخرين، وخسارة بعض البطولات.

وتابع معوض: بالطبع موسيماني لديه عروض، أي مدرب سيرحل عن النادي الأهلي، سيكون من السهل تسويقه.

واستطرد: الأهلي لديه تحد جدديد بالتعاقد مع مدرب من طراز رفيع لأنه سيتم مقارنته بما حققه موسيماني مع الأهلي، وعند إخفاقه في التتويج بدوري أبطال إفريقيا ستطلق المقارنات.

واختتم معوض تصريحاته قائلا: المدرب القادم للنادي الأهلي مطالب بالجمع بين الأداء والنتائج؛ لأن موسيماني رحل بسبب ابتعاد الأداء أحيانًا عن المستوى وعدم تطويره لبعض اللاعبين.