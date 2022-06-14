شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: نعانى من أزمة حقيقية فى المراسلات مع اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، معاناة القلعة البيضاء من أزمة حقيقية فى المراسلات والخطابات مع اتحاد الكرة.

وقال أمير مرتضى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج جمهور التالتة على شاشة قناة أون تايم سبورتس 2: إن أزمة الأهلى مع اتحاد الكرة بشأن إخفاء بعض الخطابات حدثت معنا فى الزمالك فى موقف مختلف.

وكشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، مؤخرا حقيقة الأنباء التى وردت حول وجود مفاوضات من إدارة القلعة البيضاء مع السودانى أطهر الطاهر المحترف ضمن صفوف فريق سموحة، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد أمير، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أنه لا صحة لتفاوض الزمالك مع أطهر الطاهر، مؤكدًا أن اللاعب لم يدخل الحسابات من الأساس، ولم تتم متابعته أو معرفة مستواه ولا يوجد أى تواصل معه.

وتابع المشرف على الكرة، أن الزمالك ناد اجتماعى، ومن المتوقع أن يكون اللاعب تواجد داخل مقر النادى برفقة أحد الأشخاص أو لأى غرض آخر.