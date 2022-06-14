شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر الودية أمام كوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يلتقي منتخب مصر، اليوم الثلاثاء، نظيره كوريا الجنوبية وديا على استاد كأس العالم سول، في إطار استعدادات الأخير لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، وذلك بعد خوض الفراعنة مواجهة إثيوبيا، التى أقيمت بالجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2023 فى كوت ديفوار.

موعد مباراة مصر وكوريا الجنوبية

ويخوض منتخب مصر، المباراة الودية أمام كوريا الجنوبية، في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت كوريا الجنوبية.

منتخب كوريا الجنوبية بالقوة الضاربة

يخوض منتخب كوريا الجنوبية المباراة بالقوة الضاربة وعلى رأس لاعبيه النجم هيونج مين سون، ولعب المنتخب الكوري 3 مباريات ودية خلال التوقف الجارى، خسر في الأولى أمام البرازيل بنتيجة 1-5 يوم 2 يونيو، وفاز على منتخب تشيلي بنتيجة 2-0 يوم الاثنين الماضي.. فيما تعادل مع منتخب باراجواي بهدفين لكل فريق.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

يدخل منتخب مصر المباراة وسط أجواء بالغة الصعوبة بسبب الغيابات والإصابات، فهناك 9 لاعبين أساسيين يفتقدهم المنتخب، هم: أحمد حجازي و محمد عبد المنعم و أحمد فتوح و محمد النني و محمد صلاح و حمدي فتحي و إمام عاشور و محمود تريزيجيه و عمر مرموش، ورغم ذلك تعاهد اللاعبون على تقديم مباراة كبيرة لمصالحة الجماهير ورد الاعتبار. ويعتبر التشكيل الأقرب للفراعنة اليوم، محمد الشناوى في حراسة المرمى، ومحمود الونش وياسر إبراهيم وعمر جابر وعمر كمال في الدفاع، وعمرو السولية ومهند لاشين وافشة في الوسط، وأحمد سيد زيزو و أحمد رفعت و مصطفي محمد في الهجوم.

بعثة منتخب مصر تصل كوريا الجنوبية

وصلت بعثة منتخب الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال إلى كوريا الجنوبية على متن طائرة خاصة في رحلة استغرقت أكثر من 10 ساعات لمواجهة منتخب كوريا ودياً ، ويترأس البعثة خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد ومحمد بركات عضو المجلس.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا أكد خلاله جمال علام، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أنه لم يصرح بإقالة إيهاب جلال، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، من منصبه.

ونشر اتحاد الكرة بيانا، عبر حسابه على فيس بوك، أن جمال علام يؤكد أنه لم يصرح بإقالة إيهاب جلال، وتصريحه بوضوح بأن الاتحاد يدرس كل البدائل لحين اتخاذ القرار النهائي خلال اجتماع المجلس المقبل.

وأضاف علام فى البيان، "كلفنا اللجنة الفنية (حازم إمام - محمد بركات) بدراسة السير الذاتية لمدربين أجانب، تحسبا لأية ظروف تطرأ خلال الأيام المقبلة.