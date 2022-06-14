شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان السيد: زوجة موسيماني تسببت فى توتر علاقته مع إدارة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رمضان السيد، نجم الأهلي السابق، أنه كان يتوقع رحيل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني عن القلعة الحمراء بسبب الأفعال الغريبة التى كان يفعلها خلال الفترة الأخيرة.

وقال السيد فى تصريحاته لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن": "موسمياني كان بعيدا عن تركيزه مع الأهلي منذ فترة طويلة وفى الموسم الأول كان يقدم أداء جيدا مع الفريق وحقق نجاحات كبيرة".

وأضاف: "زوجة موسيماني تسببت فى توتر علاقة المدير الفني مع إدارة النادي الأهلي، وأداء الفريق هذا الموسم فى دوري أبطال أفريقيا كان سيئا للغاية".

ويواصل مسئولو النادي الأهلي البحث عن مدرب أجنبي جديد يتولى قيادة الفريق الأحمر في الفترة المقبلة، بعد فسخ التعاقد مع بيتسو موسيماني بالتراضي والاكتفاء بالفترة التي قضاها في تدريب الفريق الأحمر والتي استمرت لمدة 20 شهرًا حقق خلالها العديد من الإنجازات.