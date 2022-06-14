شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك راحة من التدريبات الثلاثاء بعد الفوز على الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح اللاعبين راحة من التدريبات الثلاثاء، بعد الفوز على الداخلية في كأس مصر.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الأربعاء المقبل، استعدادا لمباراة الأهلي المقبلة المقرر إقامتها يوم 19 يونيو الجاري، في اللقاء المؤجل من الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز.

وتأهل فريق الزمالك لدور الـ16 لبطولة كأس مصر، بعد الفوز على الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة في دور الـ32 للبطولة.