شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: مدربون عالميون عرضوا أنفسهم على الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي سابقا، أن هناك العديد من المدربين العالميين لأكبر منتخبات العالم عرضوا أنفسهم على النادي الأهلى لتدريب الفريق، خلفا للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الذي رحل عن الفريق.

وقال أحمد شوبير خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: هناك مدربون عالميون للمنتخبات كبيرة عرضوا أنفسهم على النادي الأهلى، ولك أن تتخيل أن أحد المدربين لأكبر منتخب في العالم عرض نفسه لكن الأهلي لا يسير بهذا الشكل.

وأضاف شوبير:الأهلى لن يتأخر كثيرا عن إعلان المدرب الجديد ولكن لديه أزمة كبيرة بسبب ارتباطه بالعديد من المباريات الكبيرة في الوقت الحالي.

وتابع شوبير: الأهلي يجهز سامي قمصان ليكون مديرا فنيا في المستقبل ومستمر مع الجهاز الجديد.

وكانت إدارة النادي الأهلي قد وجهت الشكر للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد فسخ التعاقد بالتراضي، وفى ضوء احترام متبادل بين الطرفين.

وجاء فى بيان النادى الأهلى أن محمود الخطيب، رئيس النادي، كان قد اجتمع مع شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة ياسين منصور، وبحضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، ولجنة التخطيط، لمناقشة موقف بيتسو موسيماني، وبإجماع الآراء تم الاتفاق على التمسك باستمراره في مهمته حرصًا على استقرار الفريق، ونظرًا لما حققه من نجاحات مع الفريق، لكن موسيماني خلال الاجتماع الذي جرى معه طلب عدم الاستمرار، وأنه يريد الاكتفاء بالفترة الماضية.. وبعد مناقشة الموقف كاملًا وبالإجماع، تم احترام رغبة بيتسو موسيماني.. وتوجيه الشكر له وعلى كل ما قدمه للنادي، وجرى فسخ التعاقد في أجواء ودية بين الطرفين.