جونسون: تفاجأت برحيل موسيماني.. وقمصان قادر على قيادة الأهلي

القاهرة - سامية سيد -

أكد كيفين جونسون، المدرب العام السابق للأهلي في الجهاز الفني بقيادة موسيماني، أن مباراة الوداد المغربي فى نهائى أفريقيا كانت مهمة للغاية للفوز باللقب الثالث على التوالي.

وقال جونسون، فى تصريحاته لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة Ten: إن مباراة الوداد المغربي فى نهائى أفريقيا كانت مهمة للغاية للفوز باللقب الثالث على التوالي، وأن الضغط الموجود على أي مدرب يقود الأهلي طبيعي، خاصة أن الأهلي فريق كبير ويتطلب دوما الفوز.

وأضاف جونسون: تفاجأت برحيل موسيماني، فقد قام بعمل جيد مع النادي الأهلي خلال الفترة الماضية إلى جانب تجديد عقده مؤخرا مع الفريق.