شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون: تفاجأت برحيل موسيماني.. وقمصان قادر على قيادة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أكد كيفين جونسون، المدرب العام السابق للأهلي في الجهاز الفني بقيادة موسيماني، أن مباراة الوداد المغربي فى نهائى أفريقيا كانت مهمة للغاية للفوز باللقب الثالث على التوالي.
وقال جونسون، فى تصريحاته لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة Ten: إن مباراة الوداد المغربي فى نهائى أفريقيا كانت مهمة للغاية للفوز باللقب الثالث على التوالي، وأن الضغط الموجود على أي مدرب يقود الأهلي طبيعي، خاصة أن الأهلي فريق كبير ويتطلب دوما الفوز.
وأضاف جونسون: تفاجأت برحيل موسيماني، فقد قام بعمل جيد مع النادي الأهلي خلال الفترة الماضية إلى جانب تجديد عقده مؤخرا مع الفريق.
وأكد المدرب العام السابق للأهلي، أنه على تواصل مع سامي قمصان خلال الفترة الأخيرة، مشددا على أنه مدرب مميز للغاية، وقال: "سامي قمصان كان يشرح لى كافة التفاصيل عندما كنت متواجدا لي هناك فهو شخص مميز، وكان الأقرب لي خلال فترة تواجدي مع الأهلي".
واختتم جونسون تصريحاته قائلا: "سامي قمصان قادر على قيادة الأهلي خلال مباراتي الزمالك وبيراميدز".
ويواصل مسئولو النادي الأهلي البحث عن مدرب أجنبي جديد يتولى قيادة الفريق الأحمر في الفترة المقبلة، بعد فسخ التعاقد مع بيتسو موسيماني بالتراضي والاكتفاء بالفترة التي قضاها في تدريب الفريق الأحمر والتي استمرت لمدة 20 شهرًا حقق خلالها العديد من الإنجازات.
وكشف مصدر بالأهلي عن أن الإدارة تضع بعض الشروط في المدرب الأجنبي الجديد الذي سيتولى تدريب الفريق الأحمر، أولها أن يملك سيرة ذاتية جيدة تساعد لجنتي التعاقدات والتخطيط، وكذلك شركة الكرة، في معرفة طريقة لعب المدرب وأسلوب الخططي وطريقته في التعامل مع اللاعبين داخل وخارج الملعب.