شكرا لقرائتكم خبر عن غنيم يكلف نبيل عسكر بالإشراف على الملاكمة فى البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف محمد عيد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة نبيل عسكر عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة المنتخب فى دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بالجزائر.

أعلن مسئولو اتحاد الملاكمة، برئاسة محمد عبد العزيز غنيم، قائمة السيدات المشاركة فى دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، المحدد لها الفترة من 25 يونيو الجارى وحتى 5 يوليو المقبل بالجزائر، وتضم قائمة اللاعبات كلا من، سلمى شعبان وإيمان فراج ويمنى أحمد رزق ومريم أحمد ورحمة محمود وأروى حسام.

فيما تضم قائمة اللاعبين كلا من: أحمد السيد وعمر قدورة ومصطفى فهمى وعصام شكرى وعمر عبد العزيز وعلى عمر وعبد الرحمن عرابى ومحمد بلال ويسرى رزق.

وتستهدف اللجنة الأولمبية المصرية الحصول على أكثر من 30 ميدالية متنوعة خلال المشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط، المقرر إقامتها فى مدينة وهران بالجزائر.

واستقرت اللجنة الأولمبية المصرية على المشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط، بـ180 لاعبا ولاعبة يمثلون 24 اتحادا رياضيا.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب قد عقدت اجتماع مجلس إدارة مؤخرا ، لمناقشة العديد من الملفات، وأهمها اعتماد الألعاب التى ستشارك فى دورة ألعاب البحر المتوسط.

وكانت اللجنة الأولمبية قد أعلنت عن مشاركة مصر فى دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر، وذلك فى ضوء حرص الدولة المصرية على المشاركة الواسعة فى مختلف المحافل الدولية، ومواصلة تحقيق الإنجازات الرياضية التى تشهدها الدولة خلال الآونة الراهنة.