شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: من الظلم الحكم على فيريرا الآن.. ولم يعد هناك لاعب صغير بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أنه سعيد بتحقيق الفريق على الداخلية والتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، في ظل الغيابات التي يعاني منها الفريق.

وقال أمير مرتضى، في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس بعد المباراة: "من الظلم أن يتم الحكم على فيريرا الآن لأنه جاء في ظروف صعبة مثلنا".

وأضاف المشرف على الكرة بالزمالك: بالطبع سيكون هناك تقييم للمدرب في نهاية الموسم، ومن الظلم الحكم على فيريرا الآن؛ لأنه استلم الفريق في ظروف صعبة مثلنا.

وتابع: الظروف الصعبة التي مر بها الزمالك من غيابات اللاعبين الدوليين والإصابات هي التي تدفع المدير الفني لخلق حلول غير تقليدية.

واختتم أمير مرتض تصريحاته قائلا: الآن لم يعد هناك لاعب صغير، واللاعب الذي يبلغ 20 عاما سيكون مهما للفريق وسيتم الاعتماد عليه، واللاعبون قدموا أداء جيدا، وسيتم منحهم فرصا أخرى.