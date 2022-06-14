شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: كان فيه قرار بعدم لعب مباراة الداخلية فى الكأس قبل التراجع عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك على أنه كان يوجد دراسة بعدم لعب مواجهك الداخلية بكأس مصر قبل التراجع عنه.

وقال أمير مرتضى فى مداخلة هاتفية لبرنامج جمهور التالتة الذى يذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 2 الذى يقدمه الإعلامى إبراهيم فايق إنه كان يوجد فكر بعدم لعب كأس قديم للتركيز فى هذا الموسم.

ورفض أمير التعليق على طاقم التحكيم الأجنبى الذى سيدير لقاء القمة المقبلة فى الدورى الممتاز. كما أشار أمير فى تصريحاته إلى معاناة القلعة البيضاء من أزمة حقيقية فى المراسلات والخطابات مع اتحاد الكرة.

وتابع أمير مرتضى قائلا "إن أزمة الأهلى مع اتحاد الكرة بشأن إخفاء بعض الخطابات حدث معنا فى الزمالك فى موقف مختلف.