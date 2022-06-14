شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إقصاء الداخلية.. كفر الشيخ ومنتخب السويس ممثلا القسم الثانى فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتصر تواجد أندية القسم الثاني في دور الـ16 لكأس مصر، على فريقي منتخب السويس وكفر الشيخ، بعد توقف مسيرة الداخلية في دور الـ32 من كأس مصر بالهزيمة من الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وتأهل فريق منتخب السويس إلى دور الـ16 بكأس مصر، بعد الفوز على فيوتشر بركلات بنتيجة 4-2، كما تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيسترن كومباني إلى نفس الدور بعد تغلبه على فريق غزل المحلة بنتيجة 4-2 بركلات الجزاء الترجيحية.

وكان عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، قد أعلن من قبل أن قرعة دور الـ32 لمسابقة كأس مصر موسم 2021-2022 أقيمت للمرة الأولى بشكل فردي، مشيرا إلى أن هناك قرعة خاصة بدور الـ 16 للمسابقة وكذلك باقي الأدوار الإقصائية بالمسابقة حتى نصف النهائي.

وفي مباراة احتاج فيها الزمالك شوطين إضافيين أمام الداخلية، أكمل الفارس الأبيض عقد المتأهلين لثمن نهائي كأس مصر، بعدما قلب تأخره بهدف دون رد إلى فوز مثير بهدفين مقابل هدف في مباراة امتدت لـ120 دقيقة.