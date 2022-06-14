شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: القماشة الموجودة حاليا من لاعبي الدوري المصري "شايطة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انتقد محمد صلاح، نجم الكرة المصرية الأسبق، ندرة مواهب اللاعبين في كرة القدم المصرية، مؤكدًا أنه لا يجب مقارنة الجيل الحالي للاعبين المصريين بالجيل الذهبي أو الأجيال السابقة.

وقال صلاح، في مداخلة هاتفية ببرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه للإعلامي محمد شبانة على قناة ETC: نفتقد المواهب في كرة القدم المصرية، ولا يجب المقارنات مع الجيل الذهبي لأنهم كانوا قادرين على الفوز وتقديم الأداء الجيد دون مدربين، القماشة الموجودة حاليًا من لاعبي الدوري المصري "شايطة".

وأضاف نجم الزمالك الأسبق: تأجيل المباريات في الدوري المصري خوفًا من الأهلي والزمالك، قضى على الكرة المصرية، وعرّض اللاعبين على الإرهاق.

واختتم صلاح تصريحاته قائلا: أفضل مدربي العالم لن يستطيع إخراج الكرة المصرية مما هي عليه؛ لأننا نفتقد التخطيط.