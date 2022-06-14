شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومباني يفقد 3 مدافعين أمام الأهلي بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني نادي إيسترن كومباني، بقيادة علاء عبد العال، من غياب 3 مدافعين من القوام الأساسي للفريق أمام النادى الأهلي، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها التاسعة مساء الأربعاء.

وتأكد بشكل رسمي غياب كل من الفلسطيني محمد صالح وأحمد عبد الموجود "جودة" والحسيني طه، بجانب عبد العزيز موسى لاعب وسط الفريق لأسباب مختلفة، مما جعل علاء عبدالعال يبحث عن بدائل لهؤلاء اللاعبين أمام الأهلى.

ويغيب محمد صالح عن اللقاء؛ بسبب جواب رابطة الأندية التي يمنع مشاركة الدوليين في المباراة، بينما يغيب الثلاثي الآخر للإصابة وعدم الجاهزية للمباراة.

ويحتل إيسترن كومبانى المركز الأخير في ترتيب جدول الدورى برصيد 13 نقطة، حصدها من 20 مباراة، حقق الفوز فى 2، وتعادل فى 7، وخسر 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 15 هدفا، واستقبلت شباكه 34 هدفا.