شكرا لقرائتكم خبر عن روجر دي سا: رحيل موسيماني مفاجأة.. واتحاد الكرة لم يتواصل مع كيروش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يرى روجر دي سا، المدرب المساعد السابق لكارلوس كيروش في منتخب مصر، أن رحيل بيتسو موسيماني عن الأهلي مفاجأة كبيرة.

وقال دي سا، خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" على قناة الحياة: "رحيل موسيماني عن الأهلي كانت مفاجأة، فهو أفضل مدرب في أفريقيا".

وأضاف: "أعتقد أن خسارة الأهلي نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الوداد المغربي كان السبب وراء رحيله".