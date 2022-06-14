شكرا لقرائتكم خبر عن روجر دي سا: رحيل موسيماني مفاجأة.. واتحاد الكرة لم يتواصل مع كيروش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
يرى روجر دي سا، المدرب المساعد السابق لكارلوس كيروش في منتخب مصر، أن رحيل بيتسو موسيماني عن الأهلي مفاجأة كبيرة.
وقال دي سا، خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" على قناة الحياة: "رحيل موسيماني عن الأهلي كانت مفاجأة، فهو أفضل مدرب في أفريقيا".
وأضاف: "أعتقد أن خسارة الأهلي نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الوداد المغربي كان السبب وراء رحيله".
وأكد روجر دي سا، أنه لم يحدث أي تواصل رسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم لعودة المدرب البرتغالي، وقال: "أشك في تواصل الاتحاد المصري لكرة القدم مع كيروش بشكل رسمي لعودته، ربما حدث تواصل ودي معه من بعض الأشخاص".
واختتم روجر دي سا تصريحاته قائلا: "كيروش يتواجد حاليا في جنوب أفريقيا، وأتواصل معه بشكل دوري، وهو في طريقه لموزمبيق لقضاء عطلة مع أسرته، وننتظر قراره بشأن مستقبله".