شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: هناك عروض للاعبين من الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال اللواء عثمان الدسوقي، المشرف العام على الكرة في نادي الداخلية، إنه سعيد بالأداء الذي قدمه فريقه أمام الزمالك بالمباراة التي جرت مساء الإثنين بكأس مصر.

وأضاف عثمان الدسوقي، في تصريحات خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: سعيد بالمستوى الذي قدمناه أمام الزمالك، ولكن فارق الخبرة رجح كفة الفريق الأبيض.

وتابع عثمان الدسوقي، إن إدارة الداخلية تلقت عروضا من ناديي الأهلي والزمالك، لضم عدد من لاعبي الفريق، ولكن لن يتم الكشف عن أسماء اللاعبين في الوقت الحالي.

وأشار عثمان إلى أن إدارة نادي الداخلية، ستعقد جلسة خلال الأيام المقبلة، لحسم مستقبل المدير الفني، سيد عيد، لكن القرار الأقرب، هو استمراره في منصبه.