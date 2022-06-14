منتخب أستراليا يبلغ نهائيات كأس العالم 2022 على حساب بيرو

المنامة - ياسر ابراهيم - بلغ منتخب أستراليا نهائيات كأس العالم في قطر 2022 على حساب منتخب بيرو بالفوز عليه بركلات الترجيح (5-4) بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي (0-0)، في الملحق العالمي الأول الذي أقيم على ستاد أحمد بن علي في قطر.

وستلعب أستراليا في المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً فرنسا، الدانمارك وتونس.

وكانت أستراليا قد تخطت الإمارات في الملحق الآسيوي 2-1 الأسبوع الماضي في قطر أيضاً.

وتدين أستراليا، المصنفة 42 عالمياً، بتأهلها للمرة الخامسة توالياً والسادسة في تاريخها بعد مشاركتها الأولى في مونديال 1974 وبلوغها الدور الثاني في 2006، إلى حارس مرماها البديل أندرو ريدماين الذي تصدى للركلة الترجيحية السادسة الحاسمة لأليكس فاليرا.

ودفع مدرب أستراليا غراهام أرنولد بريدماين في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني بدلاً من حارس مرمى ريال سوسييداد الإسباني ماتيو راين.

وأربك ريدماين لاعبي البيرو بحركاته على خط المرمى يميناً وشمالاً وساعده القائم الأيمن في رد الركلة الثالثة التي انبرى لها مدافع بوكا جونيورز الأرجنتيني لويس أدفينكولا، قبل أن يتصدى للركلة السادسة.

واستهلت أستراليا ركلات الترجيح بإهدار الركلة الأولى عبر لاعب وسط الفيصلي السعودي مارتن بويل الذي كان أحد أفضل اللاعبين في المباراة.

ومرة أخرى خرجت أستراليا غانمة من الملحق، بعدما خاضته أكثر من مرّة عندما كانت تخوض تصفيات أوقيانيا سابقاً أو آسيا راهناً، آخرها في تصفيات 2018 وتجاوزته أمام سوريا في الملحق الآسيوي (1-1 و2-1 بعد التمديد) ثم العالمي أمام هندوراس (0-0 و3-1).

وتُحسم البطاقة الـ32 الأخيرة الثلاثاء بملحق دولي آخر بين كوستاريكا رابعة تصفيات الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) ونيوزيلندا بطلة أوقيانيا على الملعب ذاته.

(بي إن سبورت)