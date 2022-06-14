الامارات | هالاند يشعر بالفخر مع إتمام صفقة انتقاله إلى مانشستر سيتي

شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند يشعر بالفخر مع إتمام صفقة انتقاله إلى مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد النجم النرويجي إرلينج هالاند شعوره بالفخر مع إتمام نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم صفقة التعاقد معه، من بوروسيا دورتموند الألماني.

وكان مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز قد أعلن في مايو الماضي أنه توصل إلى اتفاق مع بوروسيا دورتموند حول الشرط الجزائي في عقد اللاعب، وقيمته 1ر51 مليون جنيه استرليني (9ر62 مليون دولار).

ووقع هالاند (21 عاماً) عقداً لمدة خمسة أعوام مع مانشستر سيتي، وسينضم رسمياً إلى الفريق الذي يدربه بيب غوارديولا في أول يوليو المقبل.

ويعد هالاند، وهو نجل آلف إينج هالاند الذي لعب لمانشستر سيتي بين عامي 2000 و2003، واحداً من أبرز النجوم في الوقت الحالي وقد سجل 86 هدفاً خلال 89 مباراة خاضها في موسمين ونصف الموسم مع بوروسيا دورتموند.

وقال هالاند: «هو يوم فخر بالنسبة لي ولعائلتي. دائماً ما كنت أشاهد مانشستر سيتي، وكنت أحب ذلك في المواسم الأخيرة».

وأضاف: «تشعر بالإعجاب إزاء أسلوبهم في اللعب، فالأداء مثير والفريق يصنع العديد من الفرص».

وأضاف: «الفريق يضم العديد من اللاعبين من طراز عالمي وبيب واحد من أفضل المدربين على الإطلاق، لذلك أعتقد أنني في المكان الصحيح والمناسب لتحقيق طموحي».

وتابع: «أرغب في تسجيل الأهداف، والفوز بالألقاب والتطور كلاعب كرة قدم».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news