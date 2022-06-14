الامارات | نادي الذيد يطرح فعاليات متنوّعة خلال يوليو

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الذيد يطرح فعاليات متنوّعة خلال يوليو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ نادي الذيد تحضيراته المكثفة لتنظيم النشاط الصيفي خلال شهر يوليو المقبل في ظل تنفيذ خطة مجلس الشارقة الرياضي، بشأن استقبال الطلبة خلال شهر يوليو المقبل. وقال بيان صحافي: «تضافرت جهود لجنة التنمية الثقافية والمجتمعية مع كل اللجان والفرق العاملة لطرح موسم استثنائي للنشاط الصيفي، الذي يحمل شعار (عطلتنا غير) في الفترة من 17 يوليو وحتى 11 أغسطس». وشهد النادي اجتماعاً موسعاً صباح أمس، بحضور عضو مجلس الإدارة خليفة الكتبي، والمدير التنفيذي سالم الجاري، ومدير الاحتراف الدكتور حمود خلف، وجرى بحث وضع الخطط الخاصة باستقبال الأطفال والنشء في أروقة النادي.

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