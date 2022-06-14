الامارات | 10 لاعبين خذلتهم تجربة الاحتراف خارج «النادي الأم».. «عموري» في الصدارة

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 لاعبين خذلتهم تجربة الاحتراف خارج «النادي الأم».. «عموري» في الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد دوري المحترفين لكرة القدم منذ انطلاقه قبل 14 عاماً، صفقات قياسية لانتقالات اللاعبين، كان أبرزها انتقال لاعب خط الوسط عمر عبدالرحمن (عموري)، الذي لعب لأندية عدة كان آخرها الوصل الذي وقع له قبل أيام قليلة، لكن كثيراً من هؤلاء اللاعبين فقدوا بريقهم في أنديتهم الجديدة، وربما كان بقاؤهم في أنديتهم الأصلية أفضل كما هي الحال مع إسماعيل مطر، وعلي مبخوت.

وتتعدد أسباب انتقال اللاعب النجم من نادٍ إلى آخر، من أهمها: الاختلاف على المقابل المادي، أو رغبته في خوض تجربة جديدة يلمع فيها بشكل أكبر، ولكن أحياناً تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن فتكون مسيرة اللاعب بعد الانتقال عكس ما كان يتمناها تماماً.

للإطلاع على أبرز 10 لاعبين خذلتهم تجربتهم الاحترافية خارج أنديتهم الأصلية، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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