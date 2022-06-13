شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان: واثق فى اختيار إدارة الأهلى لخليفة موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ياسر ريان، نجم الأهلى سابقا، ثقته فى اختيار إدارة القلعة الحمراء خليفة موسيمانى، المدير الفنى، الذى رحل عن الفريق خلال الساعات الماضية بالتراضي.

وقال ريان، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن إدارة الأهلى ولجنة التخطيط على دراية كاملة بما يحتاجه الفريق فى القيادة الفنية خلال المرحلة المقبلة، وسيتم الاختيار بعناية وتمهل دون تسرع من أجل مصلحة الفريق الأحمر.

وبدأ مسئولو النادى الأهلى خلال الساعات الماضية فى دراسة عدد من السير الذاتية لمجموعة من المدربين الأجانب بعد فسخ التعاقد مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني لفريق الكرة.

ووجهت إدارة النادي الأهلى اليوم الشكر للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد فسخ التعاقد بالتراضي، وفي ضوء احترام متبادل بين الطرفين.

كان محمود الخطيب رئيس النادي قد اجتمع مع شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة ياسين منصور، وبحضور حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي، ولجنة التخطيط; لمناقشة موقف بيتسو موسيماني، وباجماع الآراء تم الإتفاق على التمسك باستمراره في مهمته حرصًا على استقرار الفريق، ونظرًا لما حققه من نجاحات مع الفريق .. لكن موسيماني خلال الاجتماع الذي جرى معه طلب عدم الاستمرار، وأنه يريد الاكتفاء بالفترة الماضية.. وبعد مناقشة الموقف كاملًا وبالإجماع، تم احترام رغبة بيتسو موسيماني.. وتوجيه الشكر إليه وعلى كل ما قدمه للنادي، وجرى فسخ التعاقد في أجواء ودية بين الطرفين.