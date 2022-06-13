شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. الزمالك ينجح ويتعادل أمام الداخلية بهدف لمثله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الزمالك في تعديل النتيجة أمام الداخلية بهدف لمثله بعد مرور 60 دقيقة فى المباراة المقامة بينهما باستاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

تقدم سمير فكرى للداخلية في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، وتعادل سيف جعفر للزمالك في الدقيقة 60 من عمر اللقاء.

بدأ الزمالك المباراة بتغييرين بنزول سيف فاروق جعفر بدلا من يوسف أسامة، وأشرف بن شرقى بدلا من محمد طارق، وبالفعل ضغط لاعبو الزمالك بقوة من أجل إدراك هدف التعادل، وقام اللاعبون بالتسديد على مرمى الداخلية بكل قوة حتى نجح البديل سيف جعفر من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 60 .

الشوط الأول

نجح سمير فكرى نجم الداخلية من إحراز هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 3 من عمر المباراة بعدما انفرد بمرمى محمد عواد حارس مرمى الزمالك ومر من الحارس بسهولة وأودع الكرة بسهولة في المرمى الخالى من حارسه .

وبالرغم من تقدم فريق الداخلية بهدف مقابل للاشئ إلا أنه استمر في الضغط على مرمى الزمالك ، في المقابل الذى فشل فيه لاعبو الزمالك في بناء أي هجمات على مرمى المنافس وغابت السيطرة تماما على منطقة المناورات في ظل غياب لاعبى خط الوسط بالكامل عن المشهد .

ينشط لاعبو الزمالك بعض الشئ في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول بغية إدراك هدف التعادل وفى الدقيقة 33 يسدد سيد عبد الله كرة من خارج منطقة الجزاء مرت خارج الملعب بعيدة عن المرمى.

فى الدقيقة 37 يقوم يوسف أسامة بتسديد كرة من خارج منطقة الجزاء مرت مباشرة الخارج الملعب بعيدا عن المرمى ، وفى الدقيقة 44 أرسل محمد عبد الشافي ظهير أيسر الزمالك عرضية من جهة اليسار وحكم اللقاء احتسب خطأ للمدافع أحمد بحبح بعد تدخل قوي من أوباما داخل منطقة الجزاء.

بعدها وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع يطلق محمد أشرف روقا مدافع وسط الزمالك تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء خارج المرمى تماما يطلق بعدها حكم اللقاء صافرته معلنها نهاية الشوط الأول بتفوق الداخلية على الزمالك بهدف مقابل للاشئ .

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد طارق

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – عبد الله جمعة – يوسف إبراهيم "أوباما" – يوسف أسامة - سيد عبد الله "نيمار"

خط الهجوم: عمر السعيد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من البدلاء:ة السيد عطية ومحمد حسام "بيسو" وأحمد رفاعي وإسلام جابر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف جعفر وأشرف بن شرقي وأيمن حفني ورزاق سيسيه.

وجاء تشكيل الداخلية كالتالي:

حارس المرمى: رضا السيد.

خط الدفاع: محمود شديد – أحمد بحبح – بركات حجاج – محمد الكومي.

خط الوسط: مؤمن عاطف – عبد العزيز السيد – محمود طلعت.

خط الهجوم: أحمد حسين – إسماعيل بامبا – عمر فكري.



















































































































































