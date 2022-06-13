شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 13 /6 /2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الإثنين 13/6/2022، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، جاء في مقدمتها، الأهلي يفسخ التعاقد مع موسيماني بالتراضي، وأمطار خفيفة فى كوريا الجنوبية وحرارة معتدلة قبل مواجهة الفراعنة، ورابطة الأندية تعلن موعد قرعة نصف نهائي كأس الرابطة رسميًا، ومحمود علاء يغيب عن مباراة مصر وكوريا الجنوبية بسبب الإصابة.

الأهلي يفسخ التعاقد مع موسيماني بالتراضي

وجهت إدارة النادي الأهلي اليوم الشكر للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد فسخ التعاقد بالتراضي، وفى ضوء احترام متبادل بين الطرفين.

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