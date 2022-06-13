شكرا لقرائتكم خبر عن سيف فاروق جعفر يتعادل للزمالك أمام الداخلية فى الدقيقة 60.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح سيف فاروق جعفر في إحراز هدف التعادل لفريق الزمالك، أمام الداخلية، في الدقيقة 60، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ونجح سمير فكرى، نجم الداخلية، فى إحراز هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 3 من عمر المباراة، بعدما انفرد بمرمى محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، ومر من الحارس بسهولة وأودع الكرة بسهولة في المرمى الخالى من حارسه.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد طارق

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – عبد الله جمعة – يوسف إبراهيم "أوباما" – يوسف أسامة - سيد عبد الله "نيمار"

خط الهجوم: عمر السعيد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: السيد عطية ومحمد حسام "بيسو" وأحمد رفاعي وإسلام جابر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف جعفر وأشرف بن شرقي وأيمن حفني ورزاق سيسيه.

وجاء تشكيل الداخلية كالتالي:

حارس المرمى: رضا السيد.

خط الدفاع: محمود شديد – أحمد بحبح – بركات حجاج – محمد الكومي.

خط الوسط: مؤمن عاطف – عبد العزيز السيد – محمود طلعت.

خط الهجوم: أحمد حسين – إسماعيل بامبا – عمر فكري.



















































































































































