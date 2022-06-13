شكرا لقرائتكم خبر عن "سالمان" ممثلا للإسماعيلي في قرعة كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يتواجد أحمد سالمان، إداري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، خلال مراسم قرعة نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة، والمقرر إقامتها بعد غد الأربعاء، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان الدراويش قد صعد إلى هذا الدور، بعدما احتل قمة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على سموحة والجونة والتعادل مع الأهلي والبنك الأهلي والمقاولون العرب.

ويتواجد مع الإسماعيلي في نصف نهائي البطولة التي تقام لأول مرة هذا الموسم مع غزل المحلة وفيوتشر وإنبي.