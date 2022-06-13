شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يطالب رابطة الأندية بمواجهة الأهلى بدون الدوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت إدارة نادي إيسترن كومباني، خطابًا رسميًا لرابطة الأندية المحترفة يؤكد خلاله التزام النادى بعدم إشراك المدافع الفلسطيني محمد صالح أمام الأهلى في المباراة المقرر بينهما الأربعاء المقبل.

ويستعد فريق إيسترن كومباني لمواجهة الأهلي ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها في 15 يونيو الجاري.

وأوضح مسئولو إيسترن كومباني في الخطاب بأنهم ملتزمون بما نص عليه خطاب تأجيل مباراتهم أمام الأهلى ولعبها بدون اللاعبين الدوليين وهو ما يؤكد أن المدافع الفلسطيني محمد صالح لن يخوض المباراة بعد مشاركته مع منتخب فلسطين في التصفيات الآسيوية.

واجتمع علاء عبدالعال، المدير الفني، مع اللاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق المران الجماعي، وذلك للحديث عن المرحلة المهمة المقبلة، مؤكدا صعوبتها.

وأدى لاعبو الفريق مجموعة من التدريبات التأهيلية والإطالات، كما تم عمل تقسيمة للاعبين في المران شهدت تنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية استعدادا للمباراة القادمة.