شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فسخ الأهلى التعاقد مع موسيمانى.. سبب ظهور اسم "جوزيه" في قائمة الترند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم أن الأهلى أعلن منذ ساعات قليلة، فسخ التعاقد مع مدرب فريق كرة القدم، الجنوب أفريقى، بيتسو موسيمانى، إلا أن اسم البرتغالى مانويل جوزيه، سرعان ما صعد إلى قائمة ترندات تويتر، فالمدرب الأسطورى والتاريخى للنادى الأهلى، رحل عن القلعة الحمراء، منذ ما يقرب من 10 سنوات، إلا أنه يحتفظ بمكانة خاصة للغاية لدى جماهير الشياطين الحمر.



أحد رواد تويتر

جماهير النادى الأهلى، ترى أن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى هو من أفضل المدربين في تاريخ النادى الأهلى بعد البرتغالى مانويل جوزيه، حيث أخذ مشجعو الأهلى على تويتر، يتذكرون إنجازات جوزيه، من بطولات عالمية وانجازاتها مثل كأس العالم للأندية، وبطولات دورى أبطال أفريقيا التي أحرزها، وأيضا بطولات محلية مثلا الدورى والكأس والسوبر.



مغرد آخر

وقال أحد المغردين مودعا موسيمانى، "ياجدع ده أنا مزعلتش علي مانويل جوزيه كده"، وقال آخر، "من أعظم المدربيين اللي في تاريخ النادي الا لم يكن الافضل مع جوزيه"، وقال ثالث، "يكفي هذا الرجل أن المدرب القادم للأهلي سيقاس نجاحه بمقياس جديد للنجاح اسمه البيتسو! سنكتب يوما كم حقق هذا المدرب الجديد بالدرجات على مقياس البيتسو، بيتسو موسيماني قياساً على عشرين شهر من جوزيه التاريخي أعتقد هو الأفضل في تاريخ الأهلي.. شكرا بيتسو على كل شيء"

أصدر بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للنادي الأهلي بيانًا يقدم كشف حساب لجماهير القلعة الحمراء طيلت 20 شهرًا قاد فيها الفريق لتحقيق العديد من الألقاب على المستوى القاري والعالمي.

وقال بيتسو موسيماني في بيان رسمي عبر الشركة التي تملكها زوجته ووكيلة أعماله رونجلاتي جاء مفاده كالتالي: تم عقد أكثر من اجتماع مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وياسين منصور وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء بلجنة التخطيط وتم التوصل إلى اتفاق مرضٍ للطرفين.

وأنا حزين أعلن والفريق الفني المعاون كابيلو رانجوجا، وموسى ماكلوبا، وكايل سولمون، الرحيل عن النادي الأهلي.