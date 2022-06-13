شكرا لقرائتكم خبر عن الفرنسى بوميل يدخل دائرة المرشحين لتدريب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل الفرنسي باتريس بوميل، المدير الفني السابق لمنتخب كوت ديفوار، دائرة المرشحين لتدريب الأهلي في الفترة المقبلة، خلفًا للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني والذي فسخ عقده مع الإدارة الحمراء بالتراضي مكتفيًا بالفترة التي قضاها في تدريب الفريق الأحمر.

وسبق للفرنسي بوميل أن عمل مساعدًا مع مواطنه هيرفي رينارد المدير الفني الحالي لمنتخب السعودية، قبل أن يعمل مديرًا فنيًا لعدد من الفرق والمنتخبات.

وأنهى باتريس بوميل تعاقده مع منتخب كوت ديفوار، في شهر أبريل الماضي، بناءً على قرار الاتحاد الإيفواري الذي رفض التجديد له، بعد انتهاء منافسات كأس أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، حيث قضى 24 شهرًا في تدريب الأفيال.

وتولى بوميل تدريب الأفيال في 4 مارس 2020، وخرج من الدور ثمن النهائي لكأس أمم أفريقيا في يناير الماضي بركلات الترجيح أمام منتخب مصر، كما فشل في قيادة المنتخب إلى نهائيات كأس العالم في قطر نهاية العام الحالي.

وشغل بوميل منصب مساعد المدرب مع هيرفي رينارد وحقق معه اللقب القاري مرتين، في 2012 مع زامبيا و2015 مع كوت ديفوار.

وبدأ باتريس بوميل رحلته كمدرب في سن صغيرة كمعد بدني ومساعد مدرب لعدد من الأندية الفرنسية، فيما عمل مساعدًا للمدرب السابق للأهلي الأسطورة البرتغالي مانويل جوزيه، حينما كان مديرًا فنيًا لمنتخب أنجولا.

كما عمل بوميل مدرب مساعد مع مواطنه الفرنسي هيرفي رينارد عام 2011 في تدريب فريق اتحاد العاصمة الجزائري ثم انتقل بعدها مع رينارد للعمل معه كمساعد مدرب في منتخبي زامبيا وكوت ديفوار.