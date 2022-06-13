شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. الداخلية ما زال متقدمًا على الزمالك بهدف فكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مر 30 دقيقة وما زال الداخلية متقدمًا بالهدف الأول على الزمالك أحرزه سمير فكرى فى الدقيقة الثالثة من المباراة المقامة بينهما باستاد القاهرة في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ونجح سمير فكرى نجم الداخلية فى إحراز هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 3 من عمر المباراة بعدما انفرد بمرمى محمد عواد حارس مرمى الزمالك ومر من الحارس بسهولة وأودع الكرة بسهولة في المرمى الخالى من حارسه.

وبالرغم من تقدم فريق الداخلية بهدف مقابل لا شيء إلا أنه استمر في الضغط على مرمى الزمالك، في المقابل الذى فشل فيه لاعبو الزمالك في بناء أي هجمات على مرمى المنافس وغابت السيطرة تمامًا على منطقة المناورات في ظل غياب لاعبى خط الوسط بالكامل عن المشهد.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد طارق

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – عبد الله جمعة – يوسف إبراهيم "أوباما" – يوسف أسامة - سيد عبد الله "نيمار"

خط الهجوم: عمر السعيد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من البدلاء:ة السيد عطية ومحمد حسام "بيسو" وأحمد رفاعي وإسلام جابر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف جعفر وأشرف بن شرقي وأيمن حفني ورزاق سيسيه.

وجاء تشكيل الداخلية كالتالي:

حارس المرمى: رضا السيد.

خط الدفاع: محمود شديد – أحمد بحبح – بركات حجاج – محمد الكومي.

خط الوسط: مؤمن عاطف – عبد العزيز السيد – محمود طلعت.

خط الهجوم: أحمد حسين – إسماعيل بامبا – عمر فكري.

من ناحيته شدد السيد عيد على لاعبي فريقه بضرورة السعي لتحقيق الفوز مؤكدًا إن غياب الزمالك عن المشاركة في الفترة الماضية سيؤثر على الأداء، فضلاً عن غياب العناصر الدولية، والإعتماد على أوجه جديدة، ستسهل مهمة فريق الداخلية في حصد بطاقة التأهل.

وتعد مباراة الداخلية هي المباراة رقم 13 على رأس القيادة الفنية للفريق الأبيض، عندما يصطدم فريق الداخلية، وذلك منذ توليه المسؤولية الفنية خلفاً للفرنسي باتريس كارتيرون والذي رحل في وقت سابق لتراجع النتائج، ونجح فيريرا منذ توليه مسؤولية الزمالك في حصد 6 انتصارات، فيما تعادل في 3 مباريات وخسر في 3 لقاءات أخرى.