شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط الأهلي فى المدرب الأجنبى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مسئولو النادي الأهلي البحث عن مدرب أجنبي جديد يتولى قيادة الفريق الأحمر في الفترة المقبلة، بعد فسخ التعاقد مع بيتسو موسيماني بالتراضي والاكتفاء بالفترة التي قضاها في تدريب الفريق الأحمر والتي استمرت لمدة 20 شهرًا حقق خلالها العديد من الإنجازات.

وكشف مصدر بالأهلي عن أن الإدارة تضع بعض الشروط في المدرب الأجنبي الجديد الذي سيتولى تدريب الفريق الأحمر، أولها أن يملك سيرة ذاتية جيدة تساعد لجنتي التعاقدات والتخطيط وكذلك شركة الكرة من معرفة طريقة لعب المدرب وأسلوب الخططي وطريقته في التعامل مع اللاعبين داخل وخارج الملعب.

أكد المصدر أن مسئولي النادي الأهلي يبحثون عن مدرب أجنبي لديه بصمة في تطوير أداء اللاعبين وابتكار حلول فنية وتكتيكية جديدة تساهم في الارتقاء بمستوى كل اللاعبين، من أجل المساهمة في النهوض بمستوى ومهارات لاعبي الفريق الأحمر، وكذلك يكون لديه مشروع للمستقبل يناسب طموحات الإدارة والجماهير الحمراء، ويمكنه من الاستمرار في المنافسة على الألقاب المحلية والقارية.

وأضاف المصدر أن إدارة الأهلي لا تستعجل في تعيين خليفة موسيماني من أجل الاستقرار على مدير فني كفء يلبي طموحات الإدارة وشركة الكرة في المرحلة القادمة، لاسيما بعد الاستقرار على تعيين جهاز فني مؤقت بقيادة سامي قمصان في الفترة الحالية ولحين استقدام مدرب أجنبي.