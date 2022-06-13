شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الطائرة يلجأ للطعن على قرار حل الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلجأ مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر إلى الطعن على قرار مركز التسوية والتحكيم الذى صدر خلال الساعات الماضية ويفيد بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة وبطلان إجراءات الجمعية العمومية للانتخابات.

ويأتى ذلك بناءً على الدعوى التى تقدم بها شريف الشمرلى مرشح الرئاسة السابق ببطلان إجراء الإنتخابات بسبب خطأً أو الصيغة.

ويحق لمجلس الاتحاد الاستئناف على قرار التسوية والتحكيم وهو ما يلجأ له مجلس قمر.

وشهدت الإنتخابات فوز هناء حمزة نائبا للرئيس وعمرو مخلوف أمينًا للصندوق ونجح فى العضوية كل من تامر بيبرس وعايدة إسماعيل ووائل قنديل ومحمود الفقى وشوكت صابر ويوسف حسن.

وكان قد تقدم شريف الشمرلي المرشح السابق على مقعد رئاسة الاتحاد بدعوى لإبطال نتيجة الانتخابات وتم قبولها.