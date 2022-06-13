شكرا لقرائتكم خبر عن من هو محمد شرف مدرب الأهلي الجديد فى جهاز قمصان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو النادي الأهلي تعيين جهاز فني مؤقت بقيادة سامي قمصان لإدارة الفريق الأحمر بشكل مؤقت لحين التعاقد مع جهاز فني أجنبي، وشهد تشكيل الجهاز الفني المؤقت تواجد محمد شرف الذي كان يعمل بقطاع الناشئين في القلعة الحمراء.

وتولى محمد شرف مهمة المدير الفني لفريق الشباب مواليد 2001 منذ فبراير الماضي، بناءً على قرار خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء.

وسبق وعمل شرف من قبل مديرًا فنيًا لفريق أهلي 2001، وفاز معه ببطولة الجمهورية، وعمل كذلك مديرًا فنيًا لأهلي 2003، ثم رحل لتولي مهمة المدرب العام للفريق الأول بنادي الإنتاج الحربي، قبل أن يعود مجددًا لقطاع الناشئين بالأهلي.

ويتولى محمد شرف مهمة تدريب فريق مواليد 2001 خلفًا لعمرو أنور الذي رحل لتدريب فريق المصرية للاتصالات.

محمد شرف هو احد اللاعبين الذين مثلوا المارد الاحمر الاهلاوي في فتره التسعينات، وكان يشغل مركز المدافع وخط الوسط الدفاعي، وتواجد محمد شرف في الأهلي في الفترة التي كان يقود خلالها الالماني راينر تسوبيل الفريق الأحمر.