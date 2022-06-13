شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تعلن موعد قرعة نصف نهائي كأس الرابطة رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة موعد قرعة نصف نهائي كاس الرابطة الأندية المصرية المحترفة، حيث تقرر إقامتها الثانية ظهر الأربعاء المقبل في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتجرى القرعة بين أربعة فرق هي الإسماعيلي وفيوتشر والمحلة وإنبي، بحضور مسئولي الأندية الأربعة، ولم يتحدد بعد موعد مباريات هذا الدور.

ونجح فريق غزل المحلة في تصدر المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، ليتأهل إلى الدور الثاني رفقة فريقي الاسماعيلي وفيوتشر أف سي متصدري المجموعتين الأولى والثانية.

كما نجح نادي إنبي في التأهل إلى الدور نصف النهائي كأفضل مركز ثاني، و ذلك عقب احتلاله وصافة المجموعة الثالثة بنفس رصيد نادي غزل المحلة و لكن بعدد أهداف أقل.