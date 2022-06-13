مركز التسوية والتحكيم يقرر حل اتحاد الكرة الطائرة

القاهرة - سامية سيد - أصدر اليوم الإثنين، مركز التسوية والتحكيم الرياضي، قرارًا بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر وبطلان إجراءات الجمعية العمومية للانتخابات، على أن يحق للاتحاد الاستئناف خلال مدة 40 يومًا.

وكان ياسر قمر قد حصد منصب رئيس انتخابات الاتحاد المصري للكرة الطائرة بفارق ستة أصوات عن الشمرلي، ويتكون مجلس إدارة الاتحاد المصري الحالي من ياسر قمر رئيس الإدارة بينما هناء حمزة في منصب نائب الرئيس وعمرو مخلوف أمينا للصندوق، بينما يتكون الأعضاء من تامر بيبرس وعايدة إسماعيل ومحمود الفقي ويوسف حسن وشوكت صابر ووائل قنديل.

وكان شريف الشمرلي المرشح السابق قد تقدم على مقعد رئاسة الاتحاد بدعوى لإبطال نتيجة الانتخابات وتم قبولها.