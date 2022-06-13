الدوري الحالي الأطول في تاريخ الكرة السعودية

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وجاء قرار تأجيل مباريات الجولتين الـ29 و 30 بسبب تأهل المنتخب السعودي الأولمبي لنصف نهائي كأس آسيا 2022 يؤكد أن هذا الموسم هو الأطول.وكان الدوري قد انطلق في الثلث الأول من شهر أغسطس من العام الماضي (2021) وبعد قرار التأجيل ستلعب الجولة الأخيرة في 27 من الشهر الحالي، وبالتالي تخطى حاجز الـ 10 أشهر المتواصلة من اللعب سواء على صعيد الأندية أو المنتخبات أو البطولات المحلية أو القارية.
وتقريبا سيكون الدوري لعب على مدار (320) يوما و(45) أسبوعا.
وبسبب هذا ستقل إجازة هذا العام لكل الأندية، حيث إن الموسم الجديد سينطلق في 25 من أغسطس القادم وتحتاج الأندية قبلها إلى نحو شهر لتجهيز الفريق بدنيا، إضافة إلى انسجام الوافدين الجدد لهم سواء كانوا مدربين أم لاعبين ونتيجة لذلك ستكون عودة الفرق لمزاولة الكرة 25 من الشهر المقبل أي أن إجازة اللاعبين ستتراوح ما بين الـ3 أسابيع والشهر على أقصى حد.
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