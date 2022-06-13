شكرا لقرائتكم خبر كونترا يدرس إقامة ودية ثالثة ويسعى لتجهيز المصابين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعادل فريق الاتحاد مع نظيره أبها بهدف لمثله وديا، ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف بطولة الدوري الأسبوع المقبل.

وتقدم نادي الاتحاد على نظيره أبها بالهدف الأول الذي سجله أحمد باحسين قبل أن يتعادل التونسي سعد بقير.

ودفع الروماني كوزمين كونترا، مدرب نادي الاتحاد، بعدة لاعبين في مواجهة أبها، من أجل تجهيزهم لمباراتي الاتفاق والباطن في الدوري.

وكان الاتحاد خسر من بيراميدز الأسبوع الماضي بهدف نظيف في المباراة الودية الأولى ضمن استعدادات الفريق لعودة الدوري.

ويتقاسم نادي الاتحاد، صدارة بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 61 نقطة مع الهلال قبل جولتين من النهاية.

إلى ذلك يواصل ثنائي دفاع الفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد مهند الشنقيطي ومدالله العليان برنامجهما التأهيلي برفقة الجهاز الطبي ومختص الإعداد البدني بعد شفائهما من الإصابة.

وتغيب الثنائي عن مواجهتي الفريق الوديتين خلال فترة التوقف الحالية أمام فريقي بيراميدز المصري وأبها، ضمن استعدادات الفريق للجولتين المتبقيتين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأمل المدير الفني للفريق الكروي الأول كوزمين كونترا أن يكمل اللاعب مهند الشنقيطي جاهزيته البدنية واللياقية للمشاركة مع الفريق في مواجهة الاتفاق التي ستقام مساء الخميس 23 يونيو المقبل.

ويدرس الجهاز الفني إقامة لقاء ودي ثالث، ولا سيما أن المدة المتبقية على مواجهة فريق الاتفاق تسعة أيام، وذلك بعد حضور اللاعبين الدوليين، وهم عبدالعزيز البيشي وعبدالرحمن العبود وزياد المولد.