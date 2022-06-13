منتخب الكاراتيه ينهي مشاركته في البطولة الدولية

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وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 40 منتخبا وأكثر من 870 لاعبا ولاعبة، حيث تضمنت قائمة المنتخب السعودي 13 لاعبا في منافسات القتال حيث حقق اللاعب سلطان الزهراني الميدالية الفضية في وزن -75 بعد خسارته من المصري هشام عبدالجواد بالترجيح، وذلك تحت إشراف المدربين الكابتن منير أفقير، ومساعده المدرب الوطني يحيى معيدي، وإداري المنتخب الأستاذ محمد الداوودي.وعلى هامش البطولة، شارك 15 حكما سعوديا دوليا وحكمة، في قيادة منافسات بطولة السلسلة A للاتحاد الدولي للكاراتيه، وذلك ضمن أحد أهم مستهدفات الاتحاد السعودي للكاراتيه، الرامية إلى تطوير مستوى الحكام السعوديين، وزيادة أعدادهم ومشاركاتهم محليا وخارجيا.
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