منتخب الكاراتيه ينهي مشاركته في البطولة الدولية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهى المنتخب السعودي الأول للكاراتيه مشاركته في بطولة السلسلة A للاتحاد الدولي للكاراتيه في العاصمة المصرية القاهرة أمس، والتي استمرت ثلاثة أيام خلال الفترة من 10 إلى 12 يونيو، وذلك بحضور رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري، ورئيس الوفد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكاراتيه الأستاذ محمد الدرع.

وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 40 منتخبا وأكثر من 870 لاعبا ولاعبة، حيث تضمنت قائمة المنتخب السعودي 13 لاعبا في منافسات القتال حيث حقق اللاعب سلطان الزهراني الميدالية الفضية في وزن -75 بعد خسارته من المصري هشام عبدالجواد بالترجيح، وذلك تحت إشراف المدربين الكابتن منير أفقير، ومساعده المدرب الوطني يحيى معيدي، وإداري المنتخب الأستاذ محمد الداوودي.

وعلى هامش البطولة، شارك 15 حكما سعوديا دوليا وحكمة، في قيادة منافسات بطولة السلسلة A للاتحاد الدولي للكاراتيه، وذلك ضمن أحد أهم مستهدفات الاتحاد السعودي للكاراتيه، الرامية إلى تطوير مستوى الحكام السعوديين، وزيادة أعدادهم ومشاركاتهم محليا وخارجيا.