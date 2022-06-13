خلاط الدوسري و«يمشي كدا كدا» تتصدران احتفالات الموسم

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وتكون الأهداف الوسيلة التي يعبر فيها اللاعب عن فرحته بتسجيل هدف ومساعدة فريقه، وفي بعض الأحيان يكرر اللاعب احتفاله ليصبح علامته المسجلة والمميزة.وتشهد منافسات الدوري السعودي عددا من الاحتفالات، وبعض اللاعبين نالوا شهرة كبيرة بسبب طريقتهم الاحتفالية المميزة أو الغريبة، سواء بإشارة أو سلوك أو برقصة ما.
خلاط الدوسري
وتعد احتفالية اللاعب سالم الدوسري، نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال، الأكثر شهرة بعد تداولها بشكل واسع في الفترة الماضية، وذلك بعد انتشارها عبر الشبكات الاجتماعية.
وكان أول من احتفل بهذه الطريقة الألماني سيرج غنابري، مهاجم بايرن ميونخ، بعد هدفه الذي سجله في مرمى سالزبورغ النمساوي، وهي تعد طريقته الشهيرة والخاصة التي اعتاد الاحتفال بها منذ 2019.
واشتهرت الاحتفالية بشكل واسع بسبب إحراز سالم الدوسري للأهداف في مباريات ديربي الرياض الشهير أمام النصر، حيث انتشرت بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين الجماهير، وعرفت الاحتفالية بـ»الخلط».
ووصلت بعد ذلك إلى عدة مسابقات في آسيا، كما قامت شركة «EA SPORTS» بوضع الاحتفالية في لعبة «فيفا» الشهيرة على البلاي ستيشن وإكس بوكس.
احتفالية الاتحاد
وجاءت بعدها احتفالية لاعبي الاتحاد «يمشي كدا كدا»، حيث احتفل اللاعبون مع الجماهير في المدرجات برقصة خاصة على أنغام “يمشي كدا كدا”، لتجتاح هذه الاحتفالية العالم أخيرا.
وقامت الحسابات الرسمية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” لعدد من الفرق الأوروبية، ومنها؛ مانشستر سيتي، ليفربول، برشلونة، موناكو، روما وميلان وغيرها بالاحتفال على طريق العميد “يمشي كدا كدا”، وهي تعبر عن تقدم العميد الدائم نحو الصدارة، ومشي الجمهور الاتحادي مع صدارة فريقه للدوري.
تعظيم سلام
ويحتفل المهاجم الدولي السوري والهداف التاريخي للنادي الأهلي في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، على طريقة «تعظيم سلام» للجماهير، في حين يمسك لاعب الاتفاق محمد الكويكبي شنبه ويشير إليه بعد تسجيل الأهداف، فيما فراس البريكان مهاجم نادي الفتح والمنتخب السعودي يحتفل بالرقص على طريقة المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان.
كما يحتفل هارون كمارا مهاجم نادي الاتحاد الشاب على طريقة كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.
حمدالله يسكت الجمهور
ومن أشهر الاحتفالات هذا الموسم احتفالية لاعب الهلال إيغالو وهي تقليد النسر، ولاقت رواجا بين جماهير الهلال، إضافة إلى احتفالية لاعب الاتحاد حمدالله عندما وضع إصبع السبابة على شفتيه، وكأنه يخبر جمهور المنافس بالصمت.
يذكر أن المهاجم الفرنسي بافيتيمبي قوميز يمتلك أحد أشهر الاحتفالات في الدوري السعودي، قبل أن يغادره إلى غلطة سراي التركي، حيث اعتاد الاحتفال بطريقة مميزة، وهي تقليد الأسد، ومع تكرار الاحتفال أصبح ماركة مسجلة، وكان اللاعب قد أكد من قبل إنه يقلد المالي ساليف كيتا الذي كان يلقب بـ»النمر الأسود».
يشار إلى أن هناك احتفالات يعاقب عليها القانون، منها نزع القميص كتعبير عن الاحتفال بالهدف، وتعد هذه الاحتفالية من أشهر الاحتفالات، ومنذ 2004 تعتبر هذه الاحتفالية «مفرطة» وفق قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، ويعاقب من ينزع قميصه بالبطاقة الصفراء.
أبرز احتفالات اللاعبين الشائعة:
- يضع صاحب الهدف إصبع السبابة على شفتيه، وكأنه يخبر جمهور المنافس بالالتزام بالهدوء، وقد احتفل تاليسكا لاعب النصر بهذه الطريقة عندما سجل هدفا ضد الهلال.
- يسير صاحب الهدف بأسلوب غير مبال مع ابتسامة غرور كما لو كان يقول «أنا الأفضل، كان ذلك سهلا»، وقام بها لاعب النصر خالد الغنام.
- تشكيل الأصابع على كلتا اليدين على شكل قلب، وفعلها لاعب الأهلي اليوسكي.
- يقبل مسجل الهدف إصبع الخاتم، حيث اللاعبون المتزوجون يظهرون حبهم لزوجاتهم بهذا الاحتفال، وفعلها لاعب ضمك زيلايا.
- يتظاهر مسجل الهدف برمي السهام كما لو كان يصطاد هدفا معينا، واشتهر اللاعب ياسر القحطاني بهذه الاحتفالية.
- يمد صاحب الهدف كلتا ذراعيه ويقلبهما ويحركهما من جانب إلى آخر، كما لو كان يهز طفلا، ويشير هذا عادة إلى أن صاحب الهدف قد أنجب طفلا.
- صاحب الهدف يضع الكرة تحت قميصه للإشارة إلى حمل زوجته في الغالب.
- يقوم مسجل الهدف بمص إصبعه الإبهام. أشهر من قام بذلك لاعب روما فرانشيسكو توتي وكذلك البرازيلي روبينهو.
- يعمد مسجل الهدف إلى عمل شقلبة بهلوانية أو عدة شقلبات. وكان نواف العابد في الشباب وسالم الدوسري في الهلال أول من اشتهر بهذه الاحتفالية.
- ينزع مسجل الهدف قميصه كتعبير عن احتفاله بالهدف، وتعد هذه الاحتفالية من أشهر الاحتفالات، وعادة ما يتم هذا الاحتفال عند تسجيل هدف حاسم في الدقائق الأخيرة.
- يرفع اللاعب قميصه ليظهر نصا أو صورة تحت قميصه للجمهور.
- رفض الاحتفال بالهدف من قبل اللاعب يكون غالبا عندما يسجل ضد ناديه السابق، خاصة عندما يبدأ اللاعب مسيرته بهذا النادي أو يكون قد حقق أكبر فترة نجاح له معه.
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