شكرا لقرائتكم خبر خلاط الدوسري و«يمشي كدا كدا» تتصدران احتفالات الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نشاهد دائما عددا من الاحتفالات المختلفة، حيث يستغل لاعبو كرة القدم تسجيل الأهداف للتعبير عن فرحتهم بطريقتهم الخاصة.

وتكون الأهداف الوسيلة التي يعبر فيها اللاعب عن فرحته بتسجيل هدف ومساعدة فريقه، وفي بعض الأحيان يكرر اللاعب احتفاله ليصبح علامته المسجلة والمميزة.

وتشهد منافسات الدوري السعودي عددا من الاحتفالات، وبعض اللاعبين نالوا شهرة كبيرة بسبب طريقتهم الاحتفالية المميزة أو الغريبة، سواء بإشارة أو سلوك أو برقصة ما.

خلاط الدوسري

وتعد احتفالية اللاعب سالم الدوسري، نجم المنتخب السعودي ونادي الهلال، الأكثر شهرة بعد تداولها بشكل واسع في الفترة الماضية، وذلك بعد انتشارها عبر الشبكات الاجتماعية.

وكان أول من احتفل بهذه الطريقة الألماني سيرج غنابري، مهاجم بايرن ميونخ، بعد هدفه الذي سجله في مرمى سالزبورغ النمساوي، وهي تعد طريقته الشهيرة والخاصة التي اعتاد الاحتفال بها منذ 2019.

واشتهرت الاحتفالية بشكل واسع بسبب إحراز سالم الدوسري للأهداف في مباريات ديربي الرياض الشهير أمام النصر، حيث انتشرت بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين الجماهير، وعرفت الاحتفالية بـ»الخلط».

ووصلت بعد ذلك إلى عدة مسابقات في آسيا، كما قامت شركة «EA SPORTS» بوضع الاحتفالية في لعبة «فيفا» الشهيرة على البلاي ستيشن وإكس بوكس.

احتفالية الاتحاد

وجاءت بعدها احتفالية لاعبي الاتحاد «يمشي كدا كدا»، حيث احتفل اللاعبون مع الجماهير في المدرجات برقصة خاصة على أنغام “يمشي كدا كدا”، لتجتاح هذه الاحتفالية العالم أخيرا.

وقامت الحسابات الرسمية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” لعدد من الفرق الأوروبية، ومنها؛ مانشستر سيتي، ليفربول، برشلونة، موناكو، روما وميلان وغيرها بالاحتفال على طريق العميد “يمشي كدا كدا”، وهي تعبر عن تقدم العميد الدائم نحو الصدارة، ومشي الجمهور الاتحادي مع صدارة فريقه للدوري.

تعظيم سلام

ويحتفل المهاجم الدولي السوري والهداف التاريخي للنادي الأهلي في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، على طريقة «تعظيم سلام» للجماهير، في حين يمسك لاعب الاتفاق محمد الكويكبي شنبه ويشير إليه بعد تسجيل الأهداف، فيما فراس البريكان مهاجم نادي الفتح والمنتخب السعودي يحتفل بالرقص على طريقة المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان.

كما يحتفل هارون كمارا مهاجم نادي الاتحاد الشاب على طريقة كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

حمدالله يسكت الجمهور

ومن أشهر الاحتفالات هذا الموسم احتفالية لاعب الهلال إيغالو وهي تقليد النسر، ولاقت رواجا بين جماهير الهلال، إضافة إلى احتفالية لاعب الاتحاد حمدالله عندما وضع إصبع السبابة على شفتيه، وكأنه يخبر جمهور المنافس بالصمت.

يذكر أن المهاجم الفرنسي بافيتيمبي قوميز يمتلك أحد أشهر الاحتفالات في الدوري السعودي، قبل أن يغادره إلى غلطة سراي التركي، حيث اعتاد الاحتفال بطريقة مميزة، وهي تقليد الأسد، ومع تكرار الاحتفال أصبح ماركة مسجلة، وكان اللاعب قد أكد من قبل إنه يقلد المالي ساليف كيتا الذي كان يلقب بـ»النمر الأسود».

يشار إلى أن هناك احتفالات يعاقب عليها القانون، منها نزع القميص كتعبير عن الاحتفال بالهدف، وتعد هذه الاحتفالية من أشهر الاحتفالات، ومنذ 2004 تعتبر هذه الاحتفالية «مفرطة» وفق قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، ويعاقب من ينزع قميصه بالبطاقة الصفراء.

أبرز احتفالات اللاعبين الشائعة:

