الروسي دانييل يستعيد صدارة تصنيف رابطة التنس

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وتعتبر المرة الأولى منذ عام 2003 التي لا يتواجد فيها أي من دجوكوفيتش، أو الإسباني رافائيل نادال، أو السويسري روجر فيدرر، في أول مركزين.وكان مدفيديف (26 عاما)، اعتلى صدارة التصنيف العالمي للمرة الأولى في مسيرته في 28 فبراير الفائت، إلا أنه صمد لأسبوعين فقط بعد نتائج مخيبة في الدورات التي شارك فيها.
ولكن خسارة دجوكوفيتش للقبه في «رولان غاروس»، ثانية البطولات الأربع الكبرى، بعد سقوطه في الدور ربع النهائي نهاية الشهر الماضي على يد نادال، مهدت الطريق أمام مدفيديف للعودة إلى الصدارة.
ولن يكون مدفيديف الذي تعرض لخسارة مفاجئة أمس الأول أمام الهولندي المغمور تيم فان ريتهوفن في نهائي دورة سهرتوخنبوسس الهولندية، قادرا على المنافسة في ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بعد حظر اللاعبين الروس والبيلاروس من المشاركة بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
إلا أن رابطتي المحترفين والمحترفات «دبليو تي أيه»، ستعلقان توزيع نقاط التصنيف في بطولة ويمبلدون ردا على قرار المنظمين غير المرحب به.
تصنيف اللاعبين العشرة الأوائل:
الروسي - دانييل مدفيديف ............. 7950 نقطة
الألماني - ألكسندر زفيريف ................... 7075
الصربي - نوفاك دجوكوفيتش ............... 6770
الإسباني - رافائيل نادال ....................... 6525
النرويجي - كاسبر رود ........................ 5050
اليوناني - ستيفانوس تسيتسيباس ...... 4945
الإسباني - كارلوس ألكاراز ................... 4893
الروسي - أندريه روبليف ...................... 4125
الكندي - فيليكس أوجيه ألياسيم ........... 3895
الإيطالي - ماتيو بيريتيني .................... 3570
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